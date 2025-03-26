В Шереметьево для транспортировки маломобильных используют лифты из Челябинской области

Они предназначены для комфортной посадки пассажиров с ограниченными возможностями

Два специализированных лифта изготовили в Миассе для московского аэропорта. Подъемники предназначены для комфортной посадки пассажиров с ограниченными возможностями в самолеты, сообщили в пресс-службе завода спецтехники ГИРД.

Амбулифт представляет собой конструкцию, установленную на автомобильном шасси, с подъемным механизмом по типу ножниц.

Для обеспечения устойчивости во время работы, шасси оборудовано гидравлическими выдвижными опорами. Ключевой особенностью является автоматическое выдвижение и остановка платформы при касании борта самолета, обеспечивая безопасную и плавную посадку пассажиров. Лифт может подниматься на высоту до 5,8 метров.

Ранее предприятие уже поставляло различные типы подъемников и трапов для аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.