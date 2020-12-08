В шаге до закрытия: в Магнитогорске проверили заведения на соблюдение ковидных ограничений

Рейды сотрудники полиции провели совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

В минувшие выходные полицейские Магнитогорска провели рейды по развлекательным заведениям и предприятиям общепита. И, как оказалось, до сих пор не все хозяева таких заведений соблюдают ковидные ограничения. Подробнее о нарушениях и наказаниях рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Во время рейдов правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора уделяют внимание не только запретам на курение кальянов, проведение вечеринок и других массовых мероприятий, но и времени работы заведений: барам, ресторанам и другим предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00 до 10 января 2021 года. Но, видимо, не все восприняли документ, подписанный губернатором Челябинской области, всерьёз.

«В результате в лаунж-баре Rest Time по улице Горького, 27 на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении — заведение работало после 23:00»,— сообщили в мэрии.

Ещё одно заведение — ресторан-бар Voodoo-bar — всего в шаге до приостановления своей деятельности. Ранее на управляющего как физическое лицо был составлен административный протокол за отсутствие контроля за использование масок как клиентами, так и персоналом, а на должностное лицо — за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Теперь Роспотребнадзор направил в суд материал на временное приостановление деятельности.

В Челябинске правоохранители тоже не дремлют: на прошлой неделе в суд направлено более 20 материалов за несоблюдение заведениями ковидных ограничений. Подробнее можно узнать здесь.