На северо-западе Челябинска отключили светофоры на четырех перекрестках

Движение будет нерегулируемым в течение нескольких часов

В четверг, 29 сентября, на четырех перекрестках Челябинска на несколько часов отключат светофоры, сообщили в городской администрации.



До 13:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Университетской Набережной и Чичерина.



С 16:00 до 18:00 отключат регулировку движения на пересечениях проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличной и Чайковского.