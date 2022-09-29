В четверг, 29 сентября, на четырех перекрестках Челябинска на несколько часов отключат светофоры, сообщили в городской администрации.
До 13:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Университетской Набережной и Чичерина.
С 16:00 до 18:00 отключат регулировку движения на пересечениях проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличной и Чайковского.
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