В Северном полушарии Земли официально наступает весна

Встречаем весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — это особое астрономическое событие, когда продолжительность дня равна ночи. Оно означает приход настоящей весны в Северном полушарии Земли. Наши предки считали это время очень важным и верили, что оно наделено особой силой. Последнее сегодня подтверждают астрологи. Так что же это за явление? Объясняем в нашем материале с научной и астрологической точек зрения. И конечно, рассказываем, как этот день отмечали славяне.

Когда наступит весеннее равноденствие

Известна не только дата наступления весеннего равноденствия в этом году, но и его точное время: 20 марта в 14:01:09 по челябинскому времени. Кстати, ежегодно это событие происходит почти в один и тот же день. Иногда оно выпадает или на 19, или на 21 марта.

Что это за событие

Если вкратце, то весенним равноденствием считается момент, когда Солнце, двигаясь по эклиптике (линии, которую звезда описывает в течение года), пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное. В момент этого перехода ночь и день на Земле равны по продолжительности.

Если вдаваться в подробности, то все происходит следующим образом. Ось вращения Земли по отношению к плоскости движения Солнца — эклиптике — имеет определенный наклон. Благодаря ему и вращению нашей планеты вокруг своей оси больше света и тепла получает то одна сторона Земли, то другая. В марте и сентябре Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь по своей траектории из Южного полушария небесной сферы в Северное. В этот момент его лучи падают перпендикулярно экватору, Северное и Южное полушария Земли получают одинаковое количество света. После этого в Северном полушарии продолжительность дня увеличивается, а ночи — уменьшается, наступает весна. В Южном — наоборот: дни становятся короче, наступает осень.

Традиции, обычаи и ритуалы

Наши предки с размахом отмечали день весеннего равноденствия еще тогда, когда этому явлению не было научного объяснения. Они верили, что в это время землю посещает Ярило, бог солнца и плодородия, и наступает настоящая весна. И встречали они долгожданное время года шумно и весело: с песнями, плясками, ярмарками. Хозяйки пекли печенье в форме жаворонков — птиц, которые первыми возвращались с юга. Обязательным ритуалом было сжигание чучела зимы. Весеннее равноденствие для наших предков было чем-то вроде нынешней Масленицы.

Сразу после равноденствия славяне начинали подготовку к работе в полях. А в праздничный день усиленно молились богам о хорошем урожае и благоприятной погоде.

Особое место было отведено различным ритуалам. Наши предки считали весеннее равноденствие магическим временем и верили, что загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Популярен был и ритуал весеннего обновления: люди избавлялись от ненужных вещей, чтобы вступить в новый год с легкостью. Девушки гадали на замужество.

Кстати, астрологи говорят, что весеннее равноденствие — это энергетически сильный период, подходящий для кардинальных изменений в жизни. Он усиливает позитив или негатив — то, о чем думает человек, поэтому важно настроиться на позитивный лад. Также астрологи советуют взять пример с предков и навести порядок в жизни: прибраться, составить карту желаний, помедитировать. Испечь печенье в виде жаворонка — тоже хорошая идея. А еще равноденствие — это благоприятный период для того, чтобы начать что-то новое.