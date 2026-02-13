В середине февраля в Челябинскую область придет оттепель

Воздух прогреется до +4°C

В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, в Челябинскую область придет весна: в северной половине температура воздуха будет подниматься до положительных значений благодаря поступлению теплого воздуха. До юга волна тепла доберется только к понедельнику: в выходные там по-прежнему будет около −10°C или чуть выше. Осадков почти не будет, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы ожидается около −10°C. В субботу днем градусники покажут около нуля, в воскресенье — до −5. Осадков не будет, а ветер сохранится умеренным южного направления.

На юге региона в субботу синоптики прогнозируют минус 14—19°C в ночные часы и минус 6—11 — в дневные. На остальной территории ночью ожидается минус 7—12°C, днем — от −3 до +2. Почти без осадков, местами гололедица. Ветер южный, 4—9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 15 февраля, на крайнем западе региона пройдет небольшой снег, а температура поднимется до +4°C. На остальной территории — минус 1—6°C и без осадков. Умеренный ветер сохранится.