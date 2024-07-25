В сентябре в Челябинске откроют второй «IT‑куб» для школьников

Бесплатный центр информационных технологий будет работать на Алом поле

В сентябре в Челябинске открывается новый центр информационных технологий для детей и молодежи. Второй по счету в городе «IT-куб» появится во Дворце пионеров на Алом поле, сообщила в личном телеграм-канале глава Челябинска Наталья Котова.

Посещать занятий «IT-куба» совершенно бесплатно смогут ребята в возрасте от 7 до 18 лет.

«Школьники смогут развивать компетенции в сфере информационных технологий, осваивать знания по математическим и техническим образовательным программам. Здесь можно будет узнать о технологии искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также подготовиться к профильным олимпиадам и конкурсам», — сообщает глава Челябинска.

С порядком зачисления в центр «IT-куб» можно ознакомиться на официальном сайте Дворца пионеров на Алом поле.

Первый «IT-куб» в Челябинске был открыт в микрорайоне Чурилово на базе школы № 116 два года назад.

Текст: Анастасия Нездоймина.