В сентябре 2026 года в Челябинске откроются классы правосудия

Первые заработают в образовательном центре № 7

С 1 сентября 2026 года в Челябинске начнут работу классы правосудия. Первый откроется на базе образовательного центра № 7, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Сергея Авдеева.

Открытие классов стало возможно после подписания соглашения между комитетом по делам образования города и областным судом.

Напомним, с начала этого учебного года в Челябинске заработали прокурорские классы. Они открылись в челябинском лицее № 148. Десятиклассники будут изучать профильные предметы, участвовать в патриотических мероприятиях и готовиться к поступлению на юридические специальности.