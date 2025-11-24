В семье из Челябинской области растут десять сыновей и две дочки

Самому младшему ребенку исполнился один месяц

В семье Андрея и Екатерины Виницких недавно произошло радостное событие — родился 12 ребенок. Мальчика назвали Александр. Как живет многодетная семья, как родители справляются с такой ответственностью — об этом супруги рассказали журналистам ИА «Первое областное».

Андрей по профессии строитель. И его дом об этом красноречиво говорит. Он просторный, с интересными решениями, свежей отделкой и следами постоянных нововведений. Глава семьи начал возводить его семь лет назад, когда мальчишки были еще маленькими.





Андрей Виницкий: «В доме я все сделал сам от начала и до конца»

Сейчас старшему сыну — Славе — 18 лет. С братьями Димой и Валерой он помогает отцу во всех работах.

«Пацаны все умеют. Может быть, не хватает пока какой-то четкости, точности. Но, в принципе, они все знают: что и как делать, порядок. Если мы идем делать кладку, то им уже не надо говорить, какой мне нужен инструмент. Прихожу — уже все стоит: бочка, мастерки, цемент, песок...», — говорит Андрей Виницкий.





Старшие мальчики во всем помогают отцу





Это огород, на соседнем участке — тепличное хозяйство

Семья живет в сельской местности. Держит коров, кур, пчел, заготавливают для них корм.





Шесть пчелиных семей зимуют на улице

Есть небольшое тепличное хозяйство, огород. Здесь-то наверняка рулят девочки?

Оказывается, специалист по прополке грядок — 12-летний Никита. Он же задает корм курам и помогает братьям с домашними заданиями, когда возникает такая потребность. А они, в свою очередь, не отстают от Никиты в огороде. Еще мальчик поет в хоре.





Куры приносят 10-15 яиц ежедневно

Трое старших уже окончили школу и учатся в Южно-Уральском агропромышленном колледже. Вячеслав сразу воодушевляется, когда речь заходит о профессии.

«Там права бесплатно можно получить! На машину, на грузовик и на трактор!», — увлеченно рассказывает он.

Пару лет назад Слава собрал модель трактора из картона. А в этом году отец купил МТЗ — старенький, требующий ремонта — но настоящий и свой. У него уже перебрали двигатель, постепенно технику приведут в порядок, и она станет помощницей в хозяйстве. Слава садится за руль и преображается. Сколько уверенности появляется в его взгляде и движениях!





Вячеслав обожает сельскохозяйственную технику

Дима тоже учится на направлении сельскохозяйственной техники. Дома он ответственный за коров, которых вместе с теленком в общей сложности четыре. Управиться, подоить утром и вечером — маме ведь нужна помощь. Сделает сам или договорится с братьями. Зато вся семья с молоком и мясом.





Валера учится на первом курсе, он выбрал профессию повара. На вопрос о друзьях он отвечает: «Они есть. Но лучшие в мире друзья — это братья».

Тем временем глава семьи показывает один из красивейших уголков своей усадьбы. Это мангальная зона, выложенная под русскую печь. Там предусмотрено все, даже будущая коптильня. Популярностью пользуется 12-литровый казан. В нем готовят любимый всей семьей плов.





Андрей Виницкий: «Здесь будет зона отдыха»





На мангальной зоне делают шашлыки и готовят плов

Семейные застолья бывают по праздникам. Например, в дни рождения, которые, как можно догадаться, случаются часто. Тогда вся семья собирается за столом, приезжают гости и в доме становится еще более шумно и многолюдно.





Всех членов семьи собрать за одним столом трудно: кто-то учится, кто-то работает

Андрей и Екатерина сами из многодетных семей, росли в окружении 5-6 братьев и сестер. Познакомились они около 20 лет назад, совсем юными, и через полгода поженились. Им тогда было по 18-19 лет. Супруги — глубоко верующие люди, с детства воспитаны с установкой на рождение детей.

«Люблю детей, особенно когда они маленькие. Вот подрастают, а мне опять уже хочется малыша», — признается Екатерина.





В семье растут 10 мальчиков и две девочки — старшая Настя и маленькая Люба. У них отдельная комната, где Настя учит уроки и играет с сестренкой. Она помогает маме убирать посуду, смотреть за детьми, проверять домашнее задание у младших.





У девочек отдельное царство, где можно уединиться и поиграть

На вопрос, собираются ли они еще увеличивать семью, супруги отвечают: «Как Бог даст».

Все 12 детей появились на свет в роддоме ГКБ № 6 на Румянцева.

«Это самый ближний от нас роддом, я только туда успеваю ее довезти», — объясняет Андрей.





Роддом № 6 стал уже стал родным для Виницких

Екатерина говорит, что роды всегда проходят быстро. А малыши растут спокойными — у нее нет проблемы вечных бессонных ночей и детских истерик. Проснулись, поели, дальше спят. Конечно, игры и общение бывают шумными. Но к шуму здесь все давно привыкли.

«Могу уснуть с детьми, которые смотрят какой-нибудь мультфильм, и даже не просыпаться от звуков», — рассказывает Андрей.

В семье не принято заморачиваться с дорогими подарками для детей, поощрять капризы. Когда их уже не двое, а больше десятка, это отходит на второй план. Главное, чтобы дети были обеспечены родительской любовью, кровом, пищей, получали образование и развитие. Есть установка на труд, помощь родителям и друг другу. Может быть общий подарок для всех — например, игровая приставка.

К актуальной для многих современных родителей проблемой зависимости детей от гаджетов в семье относятся с пониманием. Но у младших смартфонов нет.

«До 14 лет вообще никому никаких телефонов не даем. Смысла нет голову забивать, успеют. До школы дойти 10 минут. На автобусах они не ездят. Старшие — да, понятно, в техникуме, учеба, в том числе онлайн. У младших есть компьютер, если надо для уроков — пожалуйста», — считает Андрей.

Виницкие находят время и на отдых. Поехать на рыбалку с папой — для мальчиков особенное удовольствие. Бывают вылазки в кино или театр. Обычно это превращается в целый процесс, так как доставить всю семью на одной машине просто нереально. Приходится добираться общественным транспортом, делать несколько рейсов на семейном автомобиле или звать на помощь родственников.

«Смысл моей жизни — передать детям все через труд, через руки, как оно зарабатывается. Чтобы в эту жизнь они уже вышли подготовленными», — признается Андрей.

Как многодетная мама Екатерина награждена знаком отличия «Материнская доблесть» всех степеней. Сейчас рассматривается вопрос присвоения ей звания «Мать-героиня», рассказывает Андрей.

Меры поддержки для матерей-героинь недавно пересмотрели в Госдуме. Буквально на днях там приняли закон о социальных гарантиях для них. Теперь матери-героини будут получать поддержку наравне с Героями России и Героями Труда, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей. Принятые законы реализуют поручения президента Владимира Путина по усилению поддержки многодетных семей.

В Челябинской области количество семей с двумя и более детьми становится все больше. Помощь семьям стала одним из приоритетов развития Челябинской области до 2030 года, которые озвучил губернатор Алексей Текслер.