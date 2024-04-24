В семье челябинского бойца СВО родилась тройня

Власти региона приготовили молодой маме большой сюрприз

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил семью бойца СВО с рождением тройни. Главным сюрпризом для молодой мамы стала встреча с супругом — властям удалось договориться с Минобороны о предоставлении отпуска теперь многодетному отцу. С существенным прибавлением семейство поздравили также представители Центрального военного округа, военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров и депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Рождение ребенка — это всегда большое событие, а когда рождается тройня — это втройне праздник. В семье уже есть дочка Лиза, у которой сегодня день рождения. Надо сказать, что мама, Дарья Васильевна, заботится еще о двух своих родных сестрах. Такая большая дружная семья. Конечно, сразу возникла идея поспособствовать тому, чтобы на выписку приехал папа. Договорились с министерством обороны, они предоставили отпуск», — рассказал Алексей Текслер.





Новоиспеченный многодетный папа заключил контракт с министерством обороны РФ в сентябре 2022 года; а последний раз виделся с супругой полгода назад. Он поделился, что тройня стала сюрпризом и для него — первое УЗИ показывало двойню:

«Новость пришла, когда выполнял боевую задачу, там немного контузило, меня эвакуировали. Увидел, пришло сообщение, что жена родила, очень сильно обрадовался, сообщил командованию. На следующий день уже отправили домой. Спасибо всем большое за это».

Как рассказали в Областном перинатальном Центре, дети родились с весом от 2 300 до 2 600 каждый, причем у Миши, Вовы и Артема нет тех проблем, которые обычно бывают у недоношенных младенцев: малыши находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют дополнительной реанимационной помощи.





«Остается именно чуть-чуть их довыходить. Вот раньше бабушки грели в валенках. Так и у нас они лежат в теплых кроватках, мы помогаем им научиться кушать. Это минимальные мероприятия, которые проводятся с недоношенными детьми», — рассказала главный врач ОПЦ Оксана Любавина.

Дарья с малышами лежит в отдельной палате, супругу Александру разрешили находиться рядом, чтобы помогать справляться с крикливыми наследниками. Домой дружное семейство отправится, когда мальчики начнут прибавлять в весе.





Губернатор пообещал, что власти обязательно будут помогать семье.

«Три малыша — это и огромное счастье, и большая ответственность. У Александра в планах вернуться на гражданку, решим вопрос с трудоустройством. Да и в целом — поддержим», — отметил Алексей Текслер.

Добавим, за 2023 год в Областном перинатальном центре появилось на свет четыре тройни.