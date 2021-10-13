В сельскую школу Копейска поступило новое оборудование

Учащиеся смогут осваивать новые программы и эффективнее готовиться к ЕГЭ

В школу № 5 села Калачево Копейска поступило новое современное оборудование, которое позволит учащимся изучать основы робототехники и эффективнее готовиться к единому государственному экзамену. Оборудование на общую сумму 1,5 миллиона рублей приобрели на средства, выделенные в рамках реализации нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Для сельской школы закупили «цифровую лабораторию», состоящую из трех ноутбуков и многофункционального устройства, а также другое оборудование, которое позволит 150 школьникам глубоко изучать химию, физику, биологию и даже осваивать робототехнику. Как рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Погорелова, с новым оборудованием в школе ввели новые программы: например «Робототехнику для младших классов».

«В среднем звене и в старших классах добавили интерактива: на уроках физики ребята измеряют уровень влажности или атмосферное давление с помощью микродатчиков, и результат сразу выводится на монитор ноутбука. Решен вопрос с подготовкой к ЕГЭ по предметам естественнонаучной направленности — раньше мы фактически не имели возможности в полном объеме готовить выпускников к выполнению заданий экспериментального плана»,— уточнила директор.

Также Татьяна Погорелова отметила, что педагоги, работающие на новом оборудовании, прошли специальную стажировку у специалистов.