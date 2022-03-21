В сельской школе Челябинской области впервые за 40 лет отремонтировали спортзал

Спортивный объект теперь открыт для всех жителей Смеловском поселке

В поселке Смеловском Челябинской области отремонтировали спортзал в местной школе. Зал здесь не обновляли с момента открытия школы в 1974 году, школьный пристрой отремонтировали внутри и снаружи, установили раздевалки и душевые и завезли новый спортинвентарь. Об этом сообщили в администрации Верхнеуральского района.



Спортивный зал Смеловской школы сейчас открыт для всех жителей поселка: в учебные часы в нем занимаются школьники, в том числе воспитанники секций по тхэквондо и волейболу, а по вечерам — взрослые команды.





Спортобъект отремонтировали при поддержке президента группы компаний «Южуралзолото», за два последних года при поддержке «Южуралзолото» в Верхнеуральском районе появились новый детский сад и школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, обновился сквер.