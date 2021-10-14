В селе Уйского района запустили газовую котельную

К ней подключены школа, детсад, больница и ДК

В селе Кыйдыш Уйского района в тестовом режиме запустили газовую блочную котельную с подачей тепла к социальным объектам. После всех испытаний новый теплоисточник заработает в штатном режиме, сообщили в администрации района.

В текущем году Уйскому району предоставили субсидию по госпрограмме Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на строительство модульной блочной котельной мощностью 1,1 МВт с подводящими сетями. На эти цели направили 18 миллионов рублей. Это позволит вывести из эксплуатации убыточную мазутную котельную в селе Кидыш.

«Проводятся режимные испытания оборудования. К котельной подключены социального назначения административные здания: школа, детский сад, больница, Дворец культуры села Кидыш, администрация Кидышевского сельского поселения», — прокомментировали в пресс-службе администрации Уйского района.

На то, чтобы проверить все параметры котельной, дается до 90 дней. После этого срока она заработает в штатном режиме.