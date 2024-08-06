В селе Тюлюк построят новый туристический комплекс

Территорию включили в программу «Земля для туризма»

В селе Тюлюк Катав-Ивановского района продолжат развивать туристическую инфраструктуру. Благодаря включению территории в программу «Земля для туризма» нашелся инвестор, который готов построить в селе новый туристический комплекс, сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития».

Село Тюлюк очень популярно среди туристов. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч человек, а аренда домиков расписана на месяцы вперед. И неудивительно: Тюлюк буквально окружен природными достопримечательностями: хребтами Зигальга и Нургуш, горными вершинами и реками.

«Всего в Катав-Ивановском районе по программе для развития туристической инфраструктуры выделено пять территорий: у села Тюлюк, по несколько объектов в Верх-Катавском и в Серпиевском сельских поселениях. Такие уникальные места притягивают туристов и инвесторов — это очень важно. По селу Тюлюк инвестор уже есть, по остальным объектам пока ведем переговоры»,— сообщил руководитель отдела социальной политики и туризма Катав-Ивановска Александр Решетов.

Всего в Челябинской области утверждено 40 объектов туристического интереса, где будут строить базы отдыха, санатории, туристические комплексы, кафе, рестораны, организовывать природный и культурный туризм. Это места вблизи озер Еткуль, Иткуль, Пахомово, Верхнеуральское водохранилище, нацпарки «Зигальга» и «Зюраткуль» и другие места и объекты. Всего в проекте «Земля для туризма» участвует 65 регионов, и Челябинская область — один из лидеров по количеству объектов туристического интереса.