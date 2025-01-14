В селе Травники завершается строительство новой котельной

Потребителей начнут переключать на нее уже в феврале

В ходе рабочей поездки в Чебаркульский район Алексей Текслер внепланово заехал на новую котельную села Травники. Здесь завершаются строительные работы, готовятся мероприятия по пусконаладке, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Переключение потребителей на новую котельную запланировано на февраль 2025 года. Она будет обеспечивать надежное и безопасное теплоснабжение социальных и административных объектов села, а также 14 многоквартирных жилых домов.

Ранее жителей населенного пункта обслуживала котельная 1967 года постройки, мощностей которой не хватало, а износ составлял 80%.

Строительство нового объекта позволит оптимизировать систему теплоснабжения села за счет повышения энергоэффективности и автоматизации.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства — это отдельное направление работы. Сегодня осмотрел новую котельную в Травниках. В этом году в планах строительство новой котельной в Варламово. Другой важный объект — газификация Непряхино, которую давно ждали жители. В целом работы по газификации и догазификации в регионе и здесь, в Чебаркульском районе, также продолжаем», — уточнил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что в ходе поездки с руководством района обсуждался вопрос, связанный с экономическим развитием.

«Социальную сферу мы подтягиваем, очень важно, чтобы экономика района росла. Район сельскохозяйственный, в целом показывает хорошие результаты. Отдельно радует развитие малого предпринимательства на селе. Видим изменения, динамика положительная», — резюмировал губернатор.

Алексей Текслер поздравил Чебаркульский район с 90-летием и рассказал о дальнейших планах по развитию территории.