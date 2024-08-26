В селе Травники возведут новый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Проект строительства подписал митрополит Челябинский и Миасский Алексий

В селе Травники Чебаркульского района будет построен новый храм. Он появится на месте каменной церкви, построенной в 1910 году и снесенной 95 лет назад большевиками.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, проект строительства нового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы подписал в воскресенье, 25 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он также совершил богослужение в молельном помещении прихода — сегодня оно оборудовано в здании торгового комплекса.

На месте разрушенного храма сегодня установлен поклонный крест, а прихожане собирают средства на восстановление святыни.