В селе Шумово в 2025 году построили модульный Дом культуры

Он настолько востребован, что зал на концертах и праздниках бывает переполнен

В селе Шумово Красноармейского района в этом году построили новый модульный Дом культуры. 17 ноября его посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Губернатор осмотрел помещения Дома культуры и пообщался с руководителями и артистами. Они поблагодарили главу региона за то, что Шумово получило место, где люди могут собираться на торжества, заниматься творческие коллективы — их здесь пять, проводить репетиции дети.

«Новый Дом культуры здесь был сдан ко Дню Победы. Кроме нового объекта был завершен масштабный ремонт. Приобрели новое оборудование, музыкальные инструменты. И видна потребность, жители обращают внимание, что сразу эти объекты заполняются и детьми, и взрослыми», — отметил губернатор Алексей Текслер.





Новый ДК рассчитан на 200 зрителей. Он полностью укомплектован для работы: установлено современное световое и звуковое оборудование, закуплена мебель, оргтехника, сценические костюмы и материалы для детского творчества.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил объект и высоко оценил проделанную работу и отметил, что в регионе в этом году появилось семь таких объектов. Их построили по региональной программе «Развитие культуры в Челябинской области».