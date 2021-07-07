В селе Серпиевка открыли летний лагерь для будущих призывников

Молодые ребята знакомятся с армейской жизнью и укрепляют дух

Весь июль в селе Серпиевка будет работать палаточный военно-патриотический лагерь «Десантник». За это время здесь отдохнут 300 детей. Лагерь организован по инициативе Союза десантников Катав-Ивановского района и города Катав-Ивановска, открыт на средства губернаторского гранта, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.





Лагерь позволит школьникам и будущим призывникам окунуться в условия, максимально приближенные к реальной армии.

На торжественном открытии лагеря побывал глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Гостям показали выступления мобильной роты солдат из воинской части Трехгорного. Играл духовой оркестр.





«В первый же день ребята познакомились с автоматом АК-74, его устройством и подходом к огневому рубежу, прошли боевую подготовку — стойки и силовые упражнения, познакомились с химическим защитным оборудованием, попробовали себя в роли связиста с помощью переносной станции связи, приняли участие в соревнованиях между отрядами», — говорит руководитель проекта «Десантник» Алексей Воробьев.

Кроме того, молодые люди научатся оказывать первую помощь и освоят основы боевых искусств, посетят лекции по военной истории России. Школьники научатся преодолевать настоящую полосу препятствий: лазить по канату, взбираться на отвесные стены, бегать на длинные дистанции.

Основная идея проекта — сохранение преемственности поколений, а также воспитание в подростках мужества, самостоятельности, ответственности, патриотизма и ориентации на службу в Вооруженных силах РФ.