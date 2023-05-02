В селе под Троицком открыли ФАП

Медики принимают больных после масштабного капремонта

В селе Шантарино после капитального ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Здание обновили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Наше село одно из самых крупных в Троицком районе, здесь проживает более 500 человек. Мы находимся в 75 километрах от Троицка, поэтому ФАП жизненно необходим. Жители сдают здесь анализы, проходят необходимые процедуры»,

— говорит глава Шантаринского сельского поселения Наталья Зеленокоренная.

Здание ФАПа построили в 1970 году, и оно давно требовало ремонта. Во время работ прием пациентов вели в другом месте.

«На примере данного ФАПа вижу, насколько сложным является объект. Здесь произведены колоссальные по объему работы, начиная от замены всех инженерных сетей и заканчивая наружной отделкой. Также вижу, что ремонт пришелся по душе местным медработникам и всем жителям, и я желаю, чтобы посещения были только в профилактических целях»,

— заявил на открытии ФАПа генеральный директор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко.

Именно эта организация и вела капремонт. Обновленный ФАП уже принял 56 пациентов. Еще 28 прошли диспансеризацию и профосмотр.