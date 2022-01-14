В селе под Копейском вандалы сломали ледовый городок

Неизвестные повредили две фигуры

В селе Калачево под Копейском вандалы, личности которых сейчас устанавливаются, накануне устроили погром в ледовом городке. Неизвестные повредили фигуру Снегурочки и сломали одну из цифр ледяной открытки «2022», рассказали в местной администрации.

В этом году на благоустройство ледового городка в Калачево направили более 140 тысяч рублей.

Напомним, на этой неделе в самом Копейске рабочие демонтировали и переделали ледяную арку, а также сделали безопасными горки в городке на площади Трудовой Славы.

Перед Новым годом мы составили антирейтинг по праздничному благоустройству на территории региона. Жители Челябинской области поделились фото косых елок и уродливых ледовых городков.