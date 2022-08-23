В селе под Каслями построен газопровод на девять улиц

Ход газификации Булзей проконтролировал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 августа работает в Каслинском районе. Первая точка на его маршруте — село Булзи, где недавно закончено строительство газопровода, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как сообщили главе региона, газопровод длиной 11,5 километра был построен за полгода, работы закончены в июле. Теперь могут быть газифицированы 298 жилых домов на девяти сельских улицах.

Глава Булзинского поселения Анатолий Титов подрядчиком доволен. А вот результаты непосредственно подключения домовладений к газу в Каслинском районе одни из самых низких в области. В тех же Булзях на догазификацию поступило 68 заявок, по факту подключено шесть домов.

«Идет активная догазификация, 1000 договоров в районах заключена, к 500 газ подведен, но только около 40 домов его действительно получили. Мы, напомню, подписали с „Газпромом“ соглашение о догазификации. Надо оказывать жителям помощь, обсуждать с людьми, помогать оформлять бумаги. Нуждающиеся получают компенсацию в 100 тысяч рублей, напоминайте об этом», — обратился Алексей Текслер к представителям районной администрации.

Напомним, особое внимание в развитии Челябинской области уделяется газификации территории. На сегодняшний день ее уровень составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.