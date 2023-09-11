В селе Писклово Еткульского района закончили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. На работы потратили более одного миллиона рублей, ремонт прошел в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«В помещениях заменили полы, системы водоснабжения и водоотведения, облагородили стены и потолки, а в процедурном кабинете и в санитарной комнате уложен кафель. Также ФАП теперь имеет новую входную группу», — замечают в пресс-службе.
Как сообщает главный врач районной больницы села Еткуль Евгений Леванидов, в поселке Новобатурино также подходит к концу капитальный ремонт ФАПа. Медучреждение также будет открыто в ближайшее время.