В селе Писклово завершили капитальный ремонт старого ФАПа

В Челябинской области продолжается программа модернизации первичного звена здравоохранения

В селе Писклово Еткульского района закончили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. На работы потратили более одного миллиона рублей, ремонт прошел в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В помещениях заменили полы, системы водоснабжения и водоотведения, облагородили стены и потолки, а в процедурном кабинете и в санитарной комнате уложен кафель. Также ФАП теперь имеет новую входную группу», — замечают в пресс-службе.

Как сообщает главный врач районной больницы села Еткуль Евгений Леванидов, в поселке Новобатурино также подходит к концу капитальный ремонт ФАПа. Медучреждение также будет открыто в ближайшее время.