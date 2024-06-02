В селе Париж поклонники ХК «Металлург» берут автографы у спортсменов

Ребята привезли с собой Кубок чемпионата России

В селе Париж Нагайбакского района сегодня, 2 июня, проходит множество различных мероприятий. И каждый находит то, что ему по душе: кто-то бежит дистанцию в рамках полумарафона, кто-то смотрит выступления коллективов, а кто-то пришел для того, чтобы заполучить заветные автографы хоккеистов «Металлурга» — обладателей Кубка Гагарина сезона 2023/2024 КХЛ, передает ИА «Первое областное».

Привезти в Париж Кубок Гагарина у защитника Данила Гололобова, нападающих Романа Канцерова и Егора Коробкина не получилось, но ребята прихватили с собой Кубок чемпионата России. Зрители приветствовали хоккеистов громкими аплодисментами.

«Спасибо за то, что пришли сюда сегодня. Спасибо всем организаторам за такое мероприятие. Это круто. Спорт — это круто. В Челябинской области спорт максимально продвигается. Занимайтесь спортом, друзья!»— пожелал Егор Коробкин.

После чествования хоккеистов в шатре регистрации началась автограф-сессия. Взять автографы у спортсменов могут все желающие.