В селе Париж начали благоустройство пострадавшего от потопа парка

Работы планируют завершить до конца лета

В селе Париж Нагайбакского района начали работы по благоустройству парка Дружбы. Преображение территории у ДК проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщают журналисты медиахолдинга «Первый областной».

«Парк Дружбы уже благоустраивали сами жители, но после затопления территория снова требует наведения порядка. По инициативе жителей был подготовлен проект по благоустройству парка, за который проголосовало большинство», — рассказал глава Парижского сельского поселения Иван Платонов.

Подрядчики уже приступили к очистке территории для ремонтных работ. Здесь сняли верхний грунт для подготовки основания для площадок. Для этого завезли три вида материала: отсев, щебень крупной фракции и бутовый камень. Вскоре доставят материал для ограждения.

В парке обустроят дорожки, установят скамейки, игровые и спортивные площадки, также территорию озеленят кустарниками. Для жителей установят детскую игровую зону, баскетбольную площадку и поле для мини-футбола.

Работы по благоустройству парка Дружбы планируется завершить в августе.