В селе Октябрьском завершается капремонт районной больницы

Она уже принимает пациентов

В Челябинской области на финишную прямую выходит капитальный ремонт больницы в селе Октябрьском. Здание было построено в 2006 году и до 2023 года капитального ремонта не видело. Что обновилось в больнице в этом году, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

В 2024 году из областного бюджета выделили средства на модернизацию административно-поликлинического корпуса. На первом этапе ремонта обновили детскую поликлинику, работы завершились в январе этого года. На втором этапе принялись за модернизацию женской консультации, на учете которой ежегодно состоит около 90 беременных. Ремонт здесь завершится 15 августа, на место врача акушера-гинеколога уже приняли нового специалиста по программе «Земский доктор» — Наталью Луткову. Сегодня она также приняла служебное жилье.

За последние пять лет в больнице появились свыше ста новых приборов, рентгеновский стационарный комплекс, ультразвуковой аппарат, передвижной ФАП и два модульных ФАПа. Кроме того, появилось 13 автомобилей, в том числе три машины скорой помощи. Дополнительно в больнице обновили кабинеты диагностики и амбулаторного приема, установили новую систему видеонаблюдения, осталось заменить лифты. Работники рассказывают, что пациенты радуются модернизированной больнице.

«Сегодня поликлинику привели в хороший вид, я знаю о положительных откликах от тех, кто ее посещает. Но самое важное — это оборудование и врачи, которые своими руками лечат южноуральцев», — отметил губернатор Алексей Текслер после осмотра здания.

Также в разговоре с врачами глава региона напомнил, что диспансеризация — ключевой инструмент для определения проблем на ранней стадии.

«Выявляемость и диагностика на ранних стадиях любой патологии сегодня является приоритетом, это работа, которую должно выполнять первичное звено здравоохранения. Важнейшая задача — проводить кардиодиагностику и онкодиагностику, потому что на сегодня это две главные причины смертности», — подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, сегодня это одно из главных направлений здравоохранения, которое помогает найти проблемы со здоровьем, даже когда о них не подозреваешь, и начать быстро реагировать.