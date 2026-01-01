В селе Октябрьском открыли новый историко-краеведческий музей

Современное здание с уникальными залами и безбарьерной средой станет культурным центром

В Октябрьском муниципальном округе завершено строительство современного историко-краеведческого музея. Проект, реализованный в рамках госпрограммы «Развитие культуры Челябинской области», подарил жителям новое культурное ядро территории, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставочная площадь нового здания составляет 464,5 кв. метра. Внутри, помимо основного выставочного зала, оборудованы зал боевой славы, зал истории и крестьянского быта, зал природы и древнего мира, а также конференц-зал и современное фондохранилище. В музее создана безбарьерная среда для маломобильных посетителей, установлены климатические системы, которые обеспечат оптимальные условия для сохранения экспонатов.

Благоустроена и территория вокруг музея: организованы парковочные места, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, детские качели и высажены декоративные растения.

«Для нас это не просто новый объект инфраструктуры — это современное пространство памяти, знаний и диалога поколений», — отметил глава округа Михаил Молчан.

По его словам, музей станет центром притяжения, площадкой для уроков краеведения, встреч с ветеранами и семейного отдыха, а также повысит туристическую привлекательность территории.

В ближайшее время музей откроет двери для первых посетителей.