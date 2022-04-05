В селе на юге Челябинской области 12‑летняя девочка упала в яму

Газопровод под тротуаром размыло талыми водами

В селе Фершампенуаз на юге Челябинской области весна принесла жителям потенциально опасные лужи. Талые воды размыли сети нового, еще не запущенного газопровода. На днях в такой провал в центре села упала 12-летняя девочка. Самостоятельно ребенок выбраться не смог, помогла прохожая. Об этом информационному агентству «Первое областное» рассказала мама подростка. Теперь семья ищет спасительницу, а местные власти ведут подсчет, сколько таких опасных мест могло образоваться по селу.

Газификация 6-й очереди села Фершампенуаз «прославила» районный центр Нагайбакского района. Газ должен был появиться еще в конце 2020 года, власти отчитались о завершении работ и перевели деньги подрядчику, хотя улицы села остались в траншеях, где местами еще не было и труб. Осенью 2021 года жителям надоело наблюдать открытые ямы и они сами начали закапывать строящийся газопровод, устав ждать подрядчика. В конце года здесь возбудили уголовное дело по незаконченному строительству.

Весной 2022 года газопровод вновь принес проблемы жителям. 2 апреля в центре села 12-летняя Ульяна Мамедалина упала в месте провала грунта возле газораспределительного пункта. Вытащила подростка из полной грязной воды ямы прохожая, рассказала мама девочки Светлана.

«Ульяна возвращалась из магазина, в тот день снег активно таял, было много луж и ручьев. На ней была обувь на платформе, поэтому дочь не обратила внимание на лужи на тротуаре. Она сама не поняла, как провалилась, ушла в воду по пояс, пыталась зацепиться за край и куски асфальта, но глина оказалась скользкой. Помогла ей проходившая женщина, она вытащила дочь, вызвала ей такси и отправила домой. Телефон промок, нам дозвониться ребенок не смог. Мы обо всем узнали, только когда она приехала домой», — рассказала ИА «Первое областное» Светлана Мамедалина.

Теперь женщина ищет эту прохожую, чтобы отблагодарить за спасение дочери.

«Сегодня утром в почтовом ящике от нее мы нашли записку с номером телефона и признанием, что она очень беспокоится за состояние нашего ребенка. Но по указанному номеру нам ответили, что Елену не знают и мы не туда попали. Теперь я обратилась к соцсетям, может, женщина прочтет и откликнется», — поясняет Светлана.



Сама Светлана — депутат районного собрания, но писать заявления на опасную лужу ни в местные органы самоуправления, ни в ГИБДД не стала. Свое решение она обосновала бесполезной, по ее мнению, перепиской.

«Об этих провалах не мы должны предупреждать власти, а те, кто несет ответственность за такую несостоявшуюся газификацию», — считает Светлана.

Сегодня, 5 апреля, на месте провала нет ни опознавательных знаков, ни аншлагов. Лужу отсыпали кусками асфальта, а вся талая вода вместе с мусором уже стекла в канализационный люк.





На параллельной улице Ленина несколько часов назад вызволяли автомобиль, который застрял колесами в другом провале грунта. По словам очевидцев, здесь траншею с газопроводом засыпали осенью, но глиняная смесь «гуляет» под ногами.





Информационному агентству в администрации района пояснили, что обращений от жителей по поводу провала грунта в Фершампенуазе не поступало. Глава поселения Борис Сагитдинов пояснил, что сегодня он получил задание от главы района Ивана Сурменева устранить все опасные провалы. В сельском поселении в течение дня сделали адресный список таких мест. Пока безопасность жителей зависит от их внимательности и бдительности — никаких обозначений о возможном обвале почвы или асфальта в селе нет.