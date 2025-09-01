В селе Мордвиновка обустроили сквер возле памятника павшим солдатам

В центре хотят установить памятник адмиралу, основателю поселения

В селе Мордвиновка Увельского района завершается благоустройство сквера и территории вокруг памятника павшим в Великой Отечественной войне. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Село Мордвиновка, основанное в 1841 году, славится своим историческим наследием. В его центре расположено отреставрированное здание храма Архангела Михаила, рядом с которым в 2022 году была построена современная детская игровая площадка в рамках проекта инициативного бюджетирования. Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны также находится в непосредственной близости от администрации поселения и детского сада.

«Наша цель — создать комфортное и уютное место для отдыха жителей и гостей села. В центре сквера мы планируем установить памятник основателю села — адмиралу Николаю Мордвинову. От центральной части сквера проложены асфальтированные дорожки в виде лучей, ведущие к храму, детской площадке и памятнику. В настоящее время в сквере установлено 13 скамеек и 12 урн, а также смонтировано освещение: 2 столба высотой 10 метров и 8 фонарей по 100 ватт каждый», — рассказал глава Мордвиновского сельского поселения Василий Агеев.

В рамках благоустройства предусмотрено озеленение территории: уже началась высадка деревьев и кустарников, в скором времени в сквере появится газонная трава, а также будут высажены клены, сосны, яблони, рябины, голубые ели, барбарис и гортензии. Активное участие в озеленении примут местные жители. Кроме того, к скверу подведена вода и заложены трубы для будущего автополива.



