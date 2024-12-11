В селе Миасском по поручению губернатора отремонтируют школу

Работу обещают завершить в следующем году

Сегодня, 11 декабря, на прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера обратились родители учеников школы № 2 в селе Миасском. Они рассказали, что здание, которому 36 лет, нуждается в капитальном ремонте.

«Нужен ремонт отопительной системы, канализации, кровли. Дети очень любят школу, учителя прекрасные, но очень хотелось бы, чтобы дети занимались в безопасности и комфорте», — обратились жители Миасского.

Глава региона подчеркнул, что тема ремонта школ важна и по поручению президента РФ Владимира Путина в том числе и в Челябинской области реализуется программа капитального ремонта учебных заведений.

«Ремонт будет сделан в следующем году. Для этого выделены средства как из федерального, так и из регионального бюджета. В рамках программы в регионе отремонтируют восемь школ. Также готовы проекты реконструкций детских садов и техникумов», — заверил губернатор.

В течение трех лет будут отремонтированы все образовательные учреждения, где в этом есть необходимость.

Ранее губернатор во время прямой линии поручил главе Минздрава решить вопрос с капитальным ремонтом больницы в Карабаше.