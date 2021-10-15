В селе Миасском установили более 200 евроконтейнеров

Емкости имеют удобные крышки

В селе Миасском Красноармейского района привели в соответствие с требованиями площадки для сбора мусора от жителей. После, всего за два дня, 12 и 13 октября, установили 220 новых контейнеров.

«Емкости обеспечены крышками, чтобы мусор не разлетался по округе, и колесиками для передвижения контейнера при выгрузке ТКО в специализированную технику. Число емкостей рассчитано по потребностям населения, но с учетом, что в евроконтейнеры не будут складироваться негабаритные отходы и растительные остатки, а только бытовой мусор в пакетах», — отметил глава Миасского сельского поселения Алексей Липп.

Глава Красноармейского района Сергей Сергеев подчеркнул, что жители Миасского давно настаивали на установке именно закрывающихся контейнеров. На покупку таких емкостей потратили более 2,5 млн рублей. Это часть средств, которые районный бюджет получил за экологическое нарушение челябинского предприятия.

«Полагаю, что земляки будут пользоваться аккуратно емкостями, и тогда вокруг площадок будет порядок. Эти емкости хорошо моются и дизенфицируются, и это на ответственности подрядной организации, занимающейся вывозкой ТКО при контроле со стороны муниципалитета»,— заявил Сергей Сергеев.

По данным управления строительства и инженерной инфраструктуры Красноармейского района, в населенных пунктах муниципалитета изучат потребности в дополнительных контейнерах. Села и деревни получат металлические емкости, которые до этого очистят и промоют.