В селе Миасса полностью восстановили водоснабжение

Бурение новой скважины не потребовалось

Глава Миасса Егор Ковальчук накануне, 1 декабря, сообщил в своем телеграм-канале о том, что водоснабжение в селе Черновском восстановлено в полном объеме.

«Действующая скважина после увеличения глубины наполнилась водой до уровня нормы. Бурение новой скважины не потребовалось»,— уточнил он.

Егор Ковальчук поблагодарил все службы за оперативную работу.

Напомним, в конце ноября более 570 домов в селе остались без воды из-за того, что она перестала поступать в скважину. Для жителей организовали подвоз воды и приняли решение бурить новую скважину. Однако это не потребовалось: решить проблему удалось увеличением глубины в действующей скважине.

Мэр Миасса лично выезжал на место и контролировал ход работ.