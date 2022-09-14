В селе Челябинской области житель незаконно срубил деревья на 120 тысяч рублей

Мужчина использовал бревна для бытовых нужд

В Уйском районе Челябинской области 50-летний местный житель незаконно спилил берез на 120 тысяч рублей. Полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О незаконной вырубке в полицию сообщило районное лесничество. Выяснилось, что у подозреваемого не было соответствующего разрешения. Срубленные деревья мужчина использовал для своих бытовых нужд.

Ущерб от этой незаконной рубки — 120 тысяч рублей. В ОМВД возбудили уголовное дело за совершение преступления с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 260 УК РФ).