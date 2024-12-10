В селе Челябинской области сделали спортивную и игровую площадку

После обращения на прямую линию губернатора в Копейском округе создали условия для детского отдыха

Жительница села Синеглазово дозвонилась на прошлую прямую линию губернатора Алексея Текслера с обращением: детям негде гулять.

«Отсутствуют спортивные площадки, отсутствуют игровые площадки. Дети гуляют по заброшенным домам, рискуя своей жизнью и здоровьем», — рассказала главе региона женщина.

На тот момент главой Копейского городского округа был Андрей Фалейчик. Он обещал организовать детскую площадку после ввода в эксплуатацию строящегося Дома культуры.

В октябре 2024 года в селе Синеглазово открыли новую детскую спортивную площадку. Что сделали для маленьких жителей села: поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную зоны, качели, песочницу и детский игровой комплекс.

К площадке ведет асфальтированная дорожка, освещают ее новые фонари. Для машин мам и пап сделали парковку.

«Появлению детской площадки мы рады! Сначала у нас появился фельдшерско-акушерский пункт, потом в селе появился новый модульный Дом культуры, монтируется уличное освещение. Теперь вот новую детскую спортивную площадку построили. Люди очень ждали именно детскую площадку. Уровень благоустройства повышается, население растет. Жители не будут уезжать из села, останутся на своей малой родине», — считает начальник территориального отдела Татьяна Рявкина.