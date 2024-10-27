В селе Челябинской области холодную воду дали после вмешательства прокуратуры

Директора местного МУПа привлекли к ответственности

Жители села Еткуль двое суток оставались без холодной воды из-за коммунальной аварии, пока в дело не вмешалась прокуратура, сообщили в областном ведомстве.

Известно, что коммунальная авария произошла 22 октября. По данным прокуратуры, сотрудники МУП «Селезянское сельское поселение» никаких действий по устранению не предпринимали, а воду подвозили через раз.

В дело вмешалась районная прокуратура: ситуацию с водоснабжением поставили на контроль, а в отношении директора МУПа возбудили дело о нарушении режима обеспечения населения коммунальными услугами (часть 1 статьи 7.23 КоАП РФ). В результате вода в домах жителей села появилась 25 октября.

Все составленные прокурором акты находятся на рассмотрении.