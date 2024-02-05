В селе Бобровка под Троицком открыли врачебную амбулаторию

Около года в клинике шел капитальный ремонт

В селе Бобровка Троицкого района после долгого капремонта открыли врачебную амбулаторию. Клинику привели в порядок на деньги программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Больше года жители села ездили на прием в другой поселок. И вот мы снова открыли свою амбулаторию. Долгое ожидание того стоило. Посмотрите, как изменилась амбулатория, чему очень рады не только пациенты, но и весь персонал. Теперь главное — сберечь то, что имеем», — говорит и. о. главного врача областной больницы Троицка Алексей Панасенко.

Сегодня Бобровская амбулатория полностью укомплектована кадрами. Здесь принимают терапевт и педиатр, есть взрослый фельдшер.

В амбулатории работает дневной стационар, процедурный, прививочный и акушерский кабинеты, есть помещение для бригады скорой помощи.

«В селе проживают 2540 человек, в том числе 618 детей. Но очередей в амбулатории нет, так как люди уже привыкли к приему по записи», — добавляет старшая медсестра Татьяна Гайшинова.

Как только позволит погода, в амбулатории современными материалами облицуют фасад.