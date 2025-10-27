В селе Берлин Челябинской области педагог отвесила школьнику два подзатыльника

Против учителя возбудили уголовное дело

Один из пабликов Челябинской области выложил видео, на котором учитель дает подзатыльник ученику за неправильное ударение в слове. Видео посмотрели не только зеваки, но и представители Следственного комитета, в итоге — возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Во время мониторинга социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому в одном из образовательных учреждений села Берлин Троицкого района педагог применяет насилие к 9-летнему ученику, а именно: наносит два удара по голове мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело», — отмечают в пресс-службе.

Если вину педагога докажут, его ждет наказание по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся следственные действия, которые должны установить все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет также даст правовую оценку действиям дирекции школы.

Между тем в администрации Троицкого района сообщили о том, что учитель уже отстранен от работы. При этом мнения родителей разделились: есть и такие, кто оправдывает педагога.