В селе Белово начали строить новый модульный ФАП

Это восьмая по счету подобная новостройка в Уйском районе

В селе Белово Уйского района началось строительство модульного ФАПа. Фельдшерско-акушерский пункт возводят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В новом здании будет расположено просторное помещение для приема пациентов, процедурный и прививочный кабинеты, зона ожидания приема.

«За последнее время все по той же программе в Уйском районе уже возвели семь новых ФАПов в населенных пунктах Октябрьский, Яринка, Вандышевка, Аминево, Петропавловка, Заозерный и Восточный», — рассказал главный врач районной больницы села Уйского Юрий Демьянов.

Также для Уйского по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» были приобретены три служебных автомобиля. Две машины распределены в участковую больницу поселка Мирного, одна машина — в участковую больницу поселка Кидыш.

На прошлой неделе Алексей Текслер работал в Уйском районе. Глава региона оценил районное здравоохранение, посетил объекты образования, в том числе и внешкольной деятельности, и открыл новый ФОК с бассейном.