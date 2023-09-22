В селах и малых городах Челябинской области появляются новые скверы и зоны отдыха

Современные пространства с перголами и качелями уже полюбились южноуральцам

Конец сентября — время завершения строительных работ. В городах и селах региона отчитываются о проделанной работе и в сфере благоустройства. Как преображаются бывшие пустыри, а вместо колючек и сорняков появляется газон, — в материале ИА «Первое областное».

Небольшие скверы, прогулочные зоны и даже обычные локации с качелями и клумбами появляются там, где уже десятилетиями были заросли. Так, в центре села Рождественка Увельского района завершается благоустройство старого сквера. Он прилегает к местному дому культуры. В этом сезоне здесь установили качели, скамейки с урнами, вымостили площадку, обновили мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны.

Местные жители уже сейчас рассказывают, что сквер стал местом притяжения.

«Такие мероприятия привлекают больше юных рожденственцев, становятся доступнее, ребята приезжают со всего села на велосипедах, приходят с соседних улиц пешком и с удовольствием участвуют и с пользой проводят свободное время», — рассказала глава Рождественского сельского поселения Елена Акульшина.

А за Домом культуры старый пустырь преобразят в прогулочную зону. Здесь прокладывают дорожки, планируется полное озеленение деревьями и кустарниками. Работы в Рождественке ведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

По этой же программе обновили двор в поселке Первомайском. Современная зона отдыха больше напоминает беседку. Ее построили рядом с Домом школьников. Теперь ребята после дополнительных занятий с удовольствием обустраиваются в уютной перголе с качелями. На месте высадили десяток лип, появятся и кусты кизильника, а вдоль тротуарных бордюров — нарциссы, тюльпаны и ирисы. В мэрии пояснили, что клубневые цветы должны легко перезимовать в земле, а уже следующей весной радовать прохожих своим цветением.

Кстати, до начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области не было масштабного благоустройства общественных пространств.

«В небольших городах и сельских поселениях администрациями осуществлялись работы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения и заключались они в основном в асфальтировании пешеходных дорожек, дворов, установке — местами — урн и скамеек без претензии на дизайнерские решения и проектные изыскания. В редких случаях устанавливались небольшие игровые детские площадки. В общей сложности за четыре года, с 2019-го по 2022-й, в Челябинской области в рамках проекта благоустроено 671 общественное пространство и 812 дворовых территорий», — пояснили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

А на 2023 год запланировано благоустройство 106 общественных и 96 дворовых территорий во всех 43 муниципальных образованиях.



О том, как масштабные проекты и решения изменили жизнь южноуральцев, — в нашем большом материале к четырехлетию работы Алексея Текслера на посту губернатора Челябинской области.