Конец сентября — время завершения строительных работ. В городах и селах региона отчитываются о проделанной работе и в сфере благоустройства. Как преображаются бывшие пустыри, а вместо колючек и сорняков появляется газон, — в материале ИА «Первое областное».

Небольшие скверы, прогулочные зоны и даже обычные локации с качелями и клумбами появляются там, где уже десятилетиями были заросли. Так, в центре села Рождественка Увельского района завершается благоустройство старого сквера. Он прилегает к местному дому культуры. В этом сезоне здесь установили качели, скамейки с урнами, вымостили площадку, обновили мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны.

t_44c9a38d839f36a43b5858e061b9439a_body.jpg Местные жители уже сейчас рассказывают, что сквер стал местом притяжения.

«Такие мероприятия привлекают больше юных рожденственцев, становятся доступнее, ребята приезжают со всего села на велосипедах, приходят с соседних улиц пешком и с удовольствием участвуют и с пользой проводят свободное время», — рассказала глава Рождественского сельского поселения Елена Акульшина.

А за Домом культуры старый пустырь преобразят в прогулочную зону. Здесь прокладывают дорожки, планируется полное озеленение деревьями и кустарниками. Работы в Рождественке ведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

По этой же программе обновили двор в поселке Первомайском. Современная зона отдыха больше напоминает беседку. Ее построили рядом с Домом школьников. Теперь ребята после дополнительных занятий с удовольствием обустраиваются в уютной перголе с качелями. На месте высадили десяток лип, появятся и кусты кизильника, а вдоль тротуарных бордюров — нарциссы, тюльпаны и ирисы. В мэрии пояснили, что клубневые цветы должны легко перезимовать в земле, а уже следующей весной радовать прохожих своим цветением.

Кстати, до начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области не было масштабного благоустройства общественных пространств.

«В небольших городах и сельских поселениях администрациями осуществлялись работы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения и заключались они в основном в асфальтировании пешеходных дорожек, дворов, установке — местами — урн и скамеек без претензии на дизайнерские решения и проектные изыскания. В редких случаях устанавливались небольшие игровые детские площадки. В общей сложности за четыре года, с 2019-го по 2022-й, в Челябинской области в рамках проекта благоустроено 671 общественное пространство и 812 дворовых территорий», — пояснили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

А на 2023 год запланировано благоустройство 106 общественных и 96 дворовых территорий во всех 43 муниципальных образованиях.

О том, как масштабные проекты и решения изменили жизнь южноуральцев, — в нашем большом материале к четырехлетию работы Алексея Текслера на посту губернатора Челябинской области.