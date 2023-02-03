В селах Челябинской области владельцы почти тысячи домов смогут подключиться к газу

В Кизильском районе строят два газопровода

Почти тысячу домов и несколько соцобъектов в поселках Кизильского района можно будет подключить к голубому топливу. На территории приступили ко второму этапу строительства двух газопроводов: на 42 и 25 километров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Газпром газораспределение Челябинск» строит сети к поселкам Смородинский, Урал, Соколки, Грязнушинский, Каменка и селу Богдановское. Подключиться к природному газу, помимо частных домов, смогут пять фельдшерско-акушерских пунктов, пять сельских клубов, три детских сада, три отделения почтовой связи и библиотеки.

«На первом этапе построили 12,7 километра газопроводов. Это позволит подключить дома шести населенных пунктов района, а также развить сеть газоснабжения для подключения еще 189 жилых домов поселков Мусин и Новоершовский», — отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

А в селе Аминево Уйского района уже начали подключать дома к газу. Одними из первых нововведения оценили супруги Миндахмет и Гузель Батршины.

«Рад, что наше село газифицировали. Пенсионерам это необходимо именно из-за отопления. Дрова в последнее время трудно купить, к тому же они дорого стоят: 20 тысяч рублей обойдется машина «ЗИЛ», — поделился Миндахмет Батршин.

Супруги Батршины на газификацию своего дома потратили около двухсот тысяч рублей. Газовый котел и плита — 43 тысячи, еще нужны были батареи и фильтры. За монтаж оборудования, ввод в дом пенсионеры отдали около 40 тысяч. Также потребовались деньги на проект, монтаж вентиляционной трубы, оформление документов.

«Полный комфорт. Теперь не нужно каждый день топить печь, заносить тяжелые поленья. В доме температура + 25 градусов, батареи горячие, этого вполне достаточно», — рассказала Гузель Батршина.

Напомним, газификацией нескольких поселков Нагайбакского района затянулась на годы. Проект подводящего газопровода сделали, но процесс «утонул» в бюрократических процедурах, а затем документ и вовсе устарел. Проблему местные жители подняли до областного уровня, когда обратились к губернатору Алексею Текслеру в ходе прямой линии в конце прошлого года.