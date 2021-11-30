В селах Челябинской области построят детские автогородки

Закончить все запланированные площадки собираются к 2025 году

В сельских школах региона планируют установить детские автогородки для обучения школьников правилам дорожного движения. Площадки начнут появятся в Челябинской области в 2024 и 2025 году в рамках регионального проекта. Об этом сообщило Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области.



Площадка будет занимать несколько сотен квадратных метров и в точности повторять элементы дорожной сети: проезжую часть, пешеходные переходы, светофоры и знаки.

Планируется, что такие автогородки помогут подросткам научиться правильно и безопасно вести себя на дороге.