В селах Челябинской области один выпускник на всю школу

Для таких ребят также прозвенят последние звонки

Последние звонки проходят в школах Челябинской области на этой неделе — в пятницу и субботу. Наши коллеги из издания «Колос» заглянули в учебные заведения Уйского района, где этой весной всего один выпускник на всю школу.

Так, в Октябрьской школе аттестат о среднем образовании после экзаменов получит единственная выпускница Регина Муратаева. Несмотря на отсутствие конкурентов, девушка усердно трудилась и завершает учебный год с грамотами и медалями. Регина планирует поступить в вуз и стать врачом.





«От всей души желаем Регине, чтобы ее мечта осуществилась», — говорит заместитель директора Октябрьской школы Надежда Воронина.

Нижнеусцелемовская школа провожает во взрослую жизнь волонтера и активистку «Движения Первых» Ксению Кравцеву (на главном фото). Девушка также собирается в вуз, ее мечта — стать политологом.

«Мы верим, все твои мечты осуществятся. Не бойся трудностей и смело иди вперед», — напутствует ученицу классный руководитель Ирина Онищук.

Всего в 2024 году на Южном Урале из школ выпускаются около 13 тысяч одиннадцатиклассников.