В Саткинском районе семье погибшего в СВО военнослужащего вручили орден Мужества

Награду передали глава района Александр Глазков и военный комиссар Игорь Хрустов

Накануне, 17 апреля, глава Саткинского района Александр Глазков вручил родителям погибшего в ходе спецоперации военнослужащего орден Мужества. Как сообщил Александр Глазков в своем телеграм-канале, на школе, в которой учился саткинец, собираются повесить мемориальную доску.

«Военнослужащий Андрей Шибаев погиб 13 октября 2022 года, выполняя боевую задачу. Многие знали этого парня как очень активного, инициативного, неравнодушного, спортивного человека. Андрей окончил 10-ю школу в Сатке. Думаю, что именно на школе и разместим в ближайшем будущем мемориальную доску герою»,— написал глава района.

Также он сообщил, что администрация района обязательно будет поддерживать семью погибшего военнослужащего.

Александр Глазков отметил, что на данный момент обсуждаются разные способы увековечивания памяти погибшим в ходе СВО саткинцам. Все они будут обсуждаться с родителями военнослужащих.

В начале апреля ордена Мужества вручили семьям трех погибших в ходе спецоперации магнитогорцев. Награды им передал мэр Сергей Бердников.