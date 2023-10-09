В Саткинском районе откроют онлайн-школу для молодых мам

Медики будут помогать беременным и только что родившим женщинам

Три доктора и юрист из Сатки выиграли грант губернатора Челябинской области на создание онлайн-школы «Мамино сердце». Медики будут дистанционно обучать и консультировать женщин по подготовке к родам, кормлению грудью и уходу за новорожденным, рассказала ИА «Первое областное» руководитель проекта Ольга Цепилова.

«Наш проект направлен на повышение грамотности будущих мам и мам новорожденных. Уникальность проекта в том, что мы собрали в онлайн-формате практикующих врачей, чтобы их знания были доступны каждой маме в любой точке Челябинской области», — говорит руководитель проекта «Мамино сердце» Ольга Цепилова.

Занятия начнутся с января 2024 года и рассчитаны на 5 недель. В программе — видеоуроки и живые встречи в онлайн-формате. Женщины смогут задавать врачам вопросы во время встреч, а также общаться со специалистами в закрытом телеграмм-канале.

Первая неделя будет посвящена подготовке к родам. Женщинам расскажу про разные техники дыхания, которые помогают снять боль, про фазы родов.

«Обожаю роды и будущим мамам рассказываю о том, что их роды могут быть легкими и волшебными. К самому важному дню: дню рождения малыша — нужно обязательно готовиться. Только тогда вы будете вспоминать свои роды с особой нежностью», — говорит акушер-гинеколог проекта, специалист по грудному вскармливанию Александра Захарова.

Потом женщины узнают правила грудного вскармливания. Про моторное развитие новорожденного, как правильно брать на руки малыша, как делать массаж при коликах. Про питание мамы. Психолог расскажет женщина про депрессию, которая может накрыть после родов, и про другие страхи...

Пока врачи набирают в свою онлайн-школу мам и будущих мам из Саткинского района. Записать на курсы можно на странице проекта Вконтакте.