В Саткинском районе ликвидировали два поселка

В них нет ни одного зарегистрированного жителя

В четверг, 26 января, Законодательное собрание региона утвердило решение о ликвидации сразу двух населенных пунктов в Саткинском районе. Как доложил на заседании областного парламента председатель районного совета депутатов Николай Бурматов, речь идет о поселке Речная (железнодорожная станция), который относится к Саткинскому городскому поселению, и о поселке Брусничном, входящем в состав Бакала.

«Причиной принятых решений является отсутствие записей о земельных участках, жилых здания и зарегистрированных жителях в похозяйственных книгах Саткинского и Бакальского городских поселений», — заявил спикер совета депутатов Саткинского района.

Перед тем как депутаты приступили к голосованию, председатель ЗСО Александр Лазарев спросил у Леонида Урмашова, представляющего в Заксобрании Саткинский район, нет ли у него возражений по этому поводу.

«Может, придержать деревеньку?» — пошутил спикер областного парламента.

Тем не менее Урмашов заявил, что согласен с ликвидацией поселений, в том числе и как житель района. В итоге депутаты поддержали данное решение, а следующим голосованием пустые населенные пункты исключили из состава поселений Саткинского района.

По данным из открытых источников, ссылающихся на российскую перепись населения 2010 года, в поселке Речная проживали 33 человека (их количество уменьшалось с каждым годом), а в Брусничном уже в те годы не осталось людей.