В Сатке затопило несколько домов в результате непогоды

Региональная прокуратура держит вопрос на контроле

Прокуратура Челябинской области держит на контроле ситуацию с подтопленными участками домов в Саткинском районе. ЧП случилось в минувшие выходные из-за повышения уровня воды.



В результате произошло подтопление шести жилых домов по улице Ивана Ренева и одиннадцати приусадебных участков по улицам Заречнойя, Щербакова и Петра Скорынина в Сатке.

«В настоящее время уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по его снижению. Работники прокуратуры выезжали на место и разъяснили жителям, как обратиться в управление социальной защиты», — сообщают в ведомстве.

Решается вопрос оказания материальной помощи и возмещения ущерба пострадавшим.