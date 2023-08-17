В Сатке объявлен карантин по бешенству. Там умерла домашняя собака. В городе проводится обязательная вакцинация всех домашних животных вблизи очага заражения. Поставить бесплатные прививки питомцам также могут все желающие горожане, сообщает Саткинская ветлечебница.
«Собака умерла. Мы отправили ее в лабораторию, где подтвердили случай бешенства. Сейчас проводятся карантинные мероприятия в поселке Первомайском, в районе улицы Мира. Проводится обязательная вакцинация всех восприимчивых животных: коров, коз, кошек, собак, овец и других. Кто был привит в течение полугода, тем вакцинация не нужна, а если уже просрочено, то обязательная вакцинация», — рассказали в ветлечебнице.
Также поставить своим животным бесплатную прививку от бешенства могут все желающие горожане. Вакцинация отечественным препаратом «Рабикан» проводится на базе городской ветстанции.
Добавим, что ранее в селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района также был объявлен карантин по бешенству. Там от смертельной инфекции умерла домашняя собака. С начала года это уже 11-й случай бешенства в Челябинской области.
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