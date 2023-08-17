В Сатке ввели карантин после гибели домашней собаки от бешенства

В городе проводится бесплатная вакцинация всех домашних животных

«Собака умерла. Мы отправили ее в лабораторию, где подтвердили случай бешенства. Сейчас проводятся карантинные мероприятия в поселке Первомайском, в районе улицы Мира. Проводится обязательная вакцинация всех восприимчивых животных: коров, коз, кошек, собак, овец и других. Кто был привит в течение полугода, тем вакцинация не нужна, а если уже просрочено, то обязательная вакцинация»,

— рассказали в ветлечебнице.