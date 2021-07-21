В Сатке в 2021 году завершат строительство спортивного стадиона

Средства на завершение работ выделили по программе инициативного бюджетирования

В Сатке достроят спортивную площадку возле школы № 10, сообщают в администрация района. Это стало возможным благодаря средствам, выделенным по программе инициативного бюджетирования.

В рамках проекта «Реальные дела» в 2020 году у стадиона обустроили футбольное поле с искусственной травой, беговую дорожку с резиновым покрытием и сектором для прыжков в длину. Но полностью завершить работы не удалось.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение увеличить в два раза финансирование из областного бюджета на реализацию гражданских инициатив. Жители Сатки проголосовали за реконструкцию, и благодаря выделенным по программе средствам на стадионе появились площадка для воркаута, турники и полоса препятствий. Строительство обещают закончить к концу сезона.

«Хочется отметить, что объект рассчитан не только на школьников, но и на всех жителей Западного района, занимающихся физкультурой и спортом. Уверен, что посещать его будут с удовольствием, поддерживать физическую форму, достигать новых успехов», — сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

Ранее благодаря программе инициативного бюджетирования в Троицке появились автобусы с валидаторами. В Варненском районе по программе реализуют 11 проектов, которые выбрали жители.

Инициативное бюджетирование — это участие жителей региона в решении актуальных вопросов в муниципалитетах Челябинской области. На их реализацию губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил из областного бюджета дополнительные средства.



Автор: Даниил Паньков