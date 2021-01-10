В Сатке собрались автоспортсмены со всего Урала

В городе проходит чемпионат для автомобилистов-экстремалов DRIFT GAMES Winter edition 2021 на кубок главы района

В Сатке стартовали соревнования на кубок главы района по зимнему дрифту. За призовые места борются несколько десятков экипажей из Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и Башкортостана. В этом списке — и местные, саткинские автогонщики.



По информации организаторов, мероприятие проходит с самого утра 10 января. В программе — показательные выступления мастеров и соревнования по парному дрифту, парад пилотов и идущие прямо сейчас соревнования. Накануне же, 9 января, участники соревнований провели автопробег по улицам города и устроили выставку своих «железных коней» у здания администрации.

Уточним, дрифт — вид экстремального автоспорта, прохождение на скорость крутых поворотов с использованием техники управляемого заноса. В России болидами для таких соревнований обычно выступают старые «Жигули» и другие машины отечественных моделей, конечно, прошедшие соответствующую подготовку.