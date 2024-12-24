В Сатке семья погибшего на производстве работника получила 2 млн рублей

Мужчина умер, попав под колеса спецтехники

Судебные приставы Сатки перечислили два миллиона рублей супруге и детям погибшего на производстве, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

«Трагедия произошла во время ремонта водовода и откачки канализации. Слесарь-сантехник вызвался помочь водителю илососной машины, чтобы тот мог аккуратно припарковаться к мобильному туалету. В ходе маневра тяжелая машина наехала на слесаря задним колесом. Работник умер на месте», — рассказывают в пресс-службе.

Прокурор Сатки обратился в суд в интересах семьи и потребовал возместить моральный вред, нанесенный семейству. Суд постановил взыскать по 500 тысяч рублей в пользу супруги и трех детей работника, всего — два миллиона рублей. Деньги должен был выплатить работодатель.

Компенсировать моральный вред добровольно предприятие не спешило. Деньги приставам пришлось взыскивать принудительно. Деньги уже перечислены на счета семьи.