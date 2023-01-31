В Сатке решили построить четыре площадки для выгула собак

План на этот год — соорудить хотя бы одну

Власти Сатки определили четыре участка, где будут построены первые в городе площадки для выгула собак. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сегодня, 31 января, сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

Площадки появятся в разных частях города. На улице Куйбышева планируют соорудить площадку в 730 кв. м. Территорию площадью 750 кв. м запланировали на улице Бакальской. Для прогулок с четвероногими также приспособят участок площадью 800 кв. м на месте снесенного многоквартирного дома по адресу улица Спортплощадь, 5. Четвертую площадку, размером 750 кв. м, построят в Западном микрорайоне.

Работы будут проводиться по программе «Благоустройство Саткинского городского поселения», но сумма затрат пока неизвестна. Депутаты уже рассмотрели, но еще не согласовали предложение городских властей. Однако местные власти надеются, что до конца 2023 года получится соорудить хотя бы одну из четырех площадок.

Напомним, что с 9 января в Челябинской области действуют дополнительные правила содержания домашних животных. Они, в частности, обязывают владельцев убирать за питомцами на улице и выгуливать собак только на поводке.