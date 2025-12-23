В Сатке работает выставка Русского музея «Лапа на счастье»

В ДК «Магнезит» разместили около 15 работ, рассказывающих о собаках

В Сатку привезли 15 работ в рамках выставки Русского музея «Лапа на счастье». Экспозиция расположена во дворце культуры «Магнезит» в рамках проекта Русского музея «Жизнь замечательных собак». В Санкт-Петербурге он собрал более 400 произведений искусства.

Жители и гости Сатки могут ознакомиться со скульптурами, картинами, предметами интерьера, созданными с середины XIX века и до наших дней. Кроме того, экспозицию дополнили предметами каслинского литья. Проект рассказывает о том, как выстраиваются взаимоотношения между собаками и людьми.

«Эта небольшая экспозиция — не только подарок к новогодним праздникам, но и важное событие для культурной жизни города. Благодаря таким проектам жители и гости Сатки могут познакомиться с настоящими шедеврами, прикоснуться к большому искусству», — отметил Вадим Евдокимов.

Первые посетители смогли посетить подробную экскурсию, которую провела научный сотрудник Саткинского краеведческого музея Наталья Богданюк. Ознакомиться с экспозицией можно в рабочие дни Дворца культуры.